​В Югре увеличат премии педагогам и расширят перечень работ по капремонту домов

На заседании правительства Югры принято решение существенно увеличить премии победителям и призёрам регионального этапа конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

Премии возрастут более чем в четыре раза: за первое место — с 110 до 500 тысяч рублей, за второе — с 80 до 350 тысяч, за третье — с 60 до 250 тысяч. Эти меры направлены на повышение престижа профессии педагога и дополнительную мотивацию лучших работников сферы образования.

Также утверждены изменения в перечень услуг и работ, финансируемых за счёт средств Фонда капитального ремонта. В него включены новые направления: ремонт и замена оборудования, вынос газопроводов из подвалов и подъездов, проведение пусконаладочных работ. По словам главы региона, такие решения позволят повысить безопасность и качество жизни в многоквартирных домах.

Кроме того, в ходе заседания заслушали доклад о текущих информационных рисках и проблематике, а также отчёт об исполнении поручений президента России. В частности, речь шла о необходимости при планировании и выполнении дорожных работ предусматривать безопасный доступ к особо охраняемым природным территориям федерального значения и улучшение их транспортной