​Каждого десятого жителя Югры принуждали уйти в отпуск

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как часто работодатели Ханты-Мансийского автономного округа используют принуждение, чтобы отправить сотрудников в отпуск, и какие методы для этого применяются.

Согласно результатам опроса, 13% работников Югры вообще не планируют уходить в отпуск в этом году. Среди них чаще других — представители сфер домашнего и обслуживающего персонала (27%) и автомобильного бизнеса (22%). Кроме того, 19% опрошенных к середине года ещё не определились, будут ли брать отпуск.

Интересно, что 10% респондентов сообщили, что работодатель принуждал их к отпуску. Чаще всего с такой ситуацией сталкивались айти-специалисты (30%), водители и логисты (22%), а также сотрудники гостинично-ресторанного бизнеса и туризма (21%).

На вопрос о методах давления большинство ответили, что в основном используются настойчивые уговоры и регулярные напоминания — так ответили 80% столкнувшихся с принуждением. Гораздо реже речь шла о угрозах лишения премии (9%), списании отпускных дней без выплаты компенсации (7%) или даже угрозах увольнения (2%).

Эксперты hh.ru отмечают, что подобная практика может быть связана с желанием работодателей оптимизировать нагрузку на фонд оплаты труда или избежать накопления неиспользованных отпусков, что может создавать финансовые обязательства для компаний в будущем.