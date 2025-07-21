Вылеты из Сургута в Москву и обратно задерживаются

В аэропортах Югры продолжают массово задерживаться рейсы на московском направлении. Такая проблема возникла в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Информация об этом есть на официальных онлайн-табло.

Так, рейсы «Аэрофлота» из Сургута в Москву перенесли на 16:55 и 17:00. Вылет самолета «Ютэйр» также задержан − он отправится не ранее 16:30.

Из Москвы в Сургут прибытие одного из рейсов ожидается только в 15:29.

«В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилет и вылет воздушных судов 20 июля, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. <…> Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета», − написали в группе «ВКонтакте» «Мой Аэрофлот».

По информации Росавиации, ограничения связаны с атаками беспилотников на Москву. С 19 июля на запасные аэродромы перенаправили 134 самолета, из которых 78 должны были приземлиться в Шереметьево, 45 − во Внуково, восемь − в Домодедово и три − в Жуковский, передает РБК. Часть рейсов приняли другие аэропорты, в том числе Пулково в Санкт‑Петербурге.