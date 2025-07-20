Родители школьников в Югре высказались за и против оценок по изо, музыке, труду и физкультуре

В ХМАО обсудили предложение Госдумы о возможном переходе на зачетную систему по изобразительному искусству, физкультуре, музыке и труду. Опрос, проведенный сервисом SuperJob, показал: мнения жителей региона разделились почти пополам.

«Экономически активные жители ХМАО неоднозначно отнеслись к перспективе нововведений в школах: 42% – за то, чтобы оставить 5-балльную систему оценок, 34% – за переход к зачетной системе», – говорится в сообщении.

Среди родителей школьников также нет единого взгляда: 44% за зачет, 46% против. При этом каждая вторая мама (50%) считает, что отмена оценок по творческим предметам избавит детей от ненужного стресса:

«Кому-то медведь на ухо наступил, у кого-то руки-крюки, кому-то вообще не интересен спорт. Все мы разные. Просто оценка «зачет/незачет» дает возможность не считать себя ущербным», – делятся мнением мамы.

Отцы, наоборот, чаще настаивают на сохранении 5‑балльной системы (64%): «Система «зачет/незачет» снизит творческий потенциал школьников»; «5-бальная система оценок в этих предметах оставляет возможность конкурировать и развиваться личности».

Молодежь до 35 лет, недавно закончившая школу, чаще поддерживает идею зачетной системы. А вот каждый второй житель старше 35 лет считает, что менять ничего не нужно.