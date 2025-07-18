​В Югре стартовал XXII Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова

В Югорской шахматной академии проходит XXII Международный турнир по шахматам имени 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. Соревнование, ставшее одним из знаковых событий спортивной и культурной жизни региона, традиционно собрало в Ханты-Мансийске состав из сильных гроссмейстеров со всего мира.

Открывая турнир, заместитель губернатора Югры Елена Майер подчеркнула его особую роль в культурной истории округа: «Турнир стал первым значимым международным шахматным соревнованием в истории Югры. Сегодня он является неотъемлемой частью культурного наследия региона и даёт уникальную возможность для обмена опытом между представителями шахматного сообщества разных стран. Желаю участникам не только высоких результатов, но и новых знакомств, друзей и вдохновения».

В этом году турнир включён в серию FIDE Circuit 2025, что позволяет его победителям получить квалификационные баллы для участия в турнире претендентов 2026 года — одном из ключевых этапов в борьбе за звание чемпиона мира.

Главный судья соревнований, международный арбитр Алексей Москвин, отметил высокий уровень подготовки площадки и слаженную организацию: «У Югры колоссальный опыт в проведении турниров высокого уровня. Регион неукоснительно соблюдает требования Международной шахматной федерации, включая античитинговые и технические нормы».

Турнир проходит по круговой системе и включает девять туров. Первая партия состоялась 15 июля в Югорской шахматной академии.

Следить за партиями можно в режиме онлайн — трансляции ведутся на официальном сайте и в сообществе Югорской шахматной академии «ВКонтакте».