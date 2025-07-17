​Югорские врачи спасли пациента с забытым в почке стентом, простоявшим в организме семь лет

Необычный клинический случай успешно завершился в Нижневартовской окружной клинической больнице. В урологическое отделение учреждения обратился пациент из другого региона с жалобами на частое и болезненное мочеиспускание с примесью крови. Как выяснилось в ходе обследования, семь лет назад мужчине был установлен стент в правую почку — и с тех пор его ни разу не заменили и не извлекли.

Срок эксплуатации таких стентов не должен превышать одного года. Однако в данном случае инородное тело оставалось в организме пациента семь лет, что привело к тяжелым осложнениям. Компьютерная томография показала, что стент полностью инкрустировался — буквально оброс камнями, став причиной образования вторичного камня в мочевом пузыре.

Лечение проводилось поэтапно. Первым шагом стала цистолитотомия — операция по удалению камня из мочевого пузыря. Параллельно была выполнена нефростомия для восстановления оттока мочи из поражённой почки.

Затем врачи приступили к удалению самого стента, утратившего эластичность и сросшегося с окружающими тканями. Операция включала уретероскопию, контактную лазерную литотрипсию и извлечение инкрустированного стента. Сложность вмешательства усугублялась выраженными хроническими изменениями слизистой, вызванными длительным пребыванием стента в организме. Начались кровотечения, ухудшалась визуализация операционного поля.

После удаления стента врачи провели цистоуретероскопию и перкутанную нефролитотрипсию — для извлечения остатков камней из мочеточника и почки. Из-за большого объема каменного материала и высокого риска осложнений потребовалось четыре хирургических вмешательства.

По итогам лечения врачам удалось восстановить отток мочи и сохранить функцию почки. На момент выписки состояние пациента оценивалось как удовлетворительное.

Специалисты напоминают: стенты в мочевых путях — это временная мера. Несвоевременное их удаление может привести к тяжелым и необратимым последствиям.