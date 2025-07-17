Первым зампред правительства России назвал Югру одним из лидеров поддержки промышленности

Ханты-Мансийский автономный округ уверенно укрепляет позиции одного из ведущих регионов России по темпам промышленного развития. Как отметил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, Югра стала одним из лидеров по объему предоставленных средств из регионального промышленного фонда. Такая высокая оценка свидетельствует о правильности выбранного курса и эффективности реализуемых в округе мер поддержки.

Сегодня промышленный сектор Югры насчитывает более 1300 предприятий, играющих ключевую роль в экономике региона. Для их стабильного роста и модернизации в округе сформирована масштабная система поддержки: от предоставления льготных займов до сопровождения инвестиционных проектов.

С 2018 года на поддержку промышленных предприятий из регионального фонда направлено 4 миллиарда рублей. Эти средства стали драйвером для выхода югорских товаропроизводителей на новые рынки, внедрения современных технологий и расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Промышленное развитие — это не только рост экономических показателей, но и улучшение качества жизни югорчан. За счёт предоставленных мер поддержки в округе уже создано более 1600 новых рабочих мест, подчёркивают в правительстве региона. Поддержка оказывается как крупным, так и малым и средним предприятиям, работающим в самых разных отраслях: от машиностроения и деревообработки до пищевой промышленности и производства строительных материалов.

Югра также активно внедряет практики импортозамещения, поощряя выпуск отечественной конкурентоспособной продукции. За счёт субсидирования процентных ставок и предоставления льготных займов предприятия получают возможность развиваться даже в условиях внешнеэкономических ограничений.

На особом контроле остаются меры по привлечению инвестиций и стимулированию инновационной деятельности. Информацию о действующих инструментах поддержки, условиях получения финансирования и примерах реализованных проектов можно найти на официальном сайте Фонда развития Югры — fondugra.ru.