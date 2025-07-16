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Каждый пятый соискатель из Югры готов покинуть регион при получении выгодного предложения по работе

Каждый пятый соискатель из Югры готов уехать ради новой работы

Каждый пятый соискатель из Югры готов покинуть регион при получении выгодного предложения по работе
Фото freepik.com

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили резюме жителей Уральского федерального округа и выяснили, насколько часто соискатели указывают готовность к переезду ради работы. Согласно данным за 2025 год, 21% резюме, размещённых или обновлённых в Ханты-Мансийском автономном округе, содержат отметку о готовности к релокации. Это второй по величине показатель среди регионов УрФО — выше только в Ямало-Ненецком автономном округе, где готовы уехать 27% соискателей.

Средний показатель по федеральному округу составляет 18%. Вслед за ЯНАО и Югрой идут Свердловская, Челябинская и Тюменская области — по 16%. Наименее мобильными оказались жители Курганской области — лишь 14% выразили готовность покинуть регион ради работы.

Наибольшую готовность к смене места жительства демонстрируют кандидаты в возрасте от 19 до 40 лет. Так, соискатели от 19 до 30 лет составляют 35% от всех резюме с пометкой о возможной релокации, еще 34% приходится на возрастную группу 31–40 лет. Менее склонны к переезду кандидаты старшего возраста: 22% — в возрасте 41–50 лет, 7% — 51–60 лет. Молодежь до 18 лет и кандидаты старше 60 лет почти не рассматривают вариант переезда — 2% и 1% соответственно.

С точки зрения отраслей, чаще всего на переезд готовы специалисты в сфере производства и сервисного обслуживания (10%), строительства и недвижимости (9%), информационных технологий, менеджмента продаж и клиентского сервиса, а также рабочий персонал — по 8%. Существенно реже желание сменить регион демонстрируют представители автомобильного бизнеса (0,4%), сферы спорта и красоты (0,3%) и страхования (0,1%).


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Сегодня в 14:30, просмотров: 264, комментариев: 0
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