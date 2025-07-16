В Югре проходит конкурс на премию губернатора для талантливой молодежи

В Югре продолжается приём заявок на ежегодную премию губернатора автономного округа для талантливой молодёжи. К участию приглашаются жители региона в возрасте от 14 до 35 лет, проявившие себя в профессиональной, общественной, научной, спортивной, творческой или иной значимой деятельности за последние три года.

Премия вручается в 14 номинациях, включая медиакоммуникации, добровольчество, науку и образование, предпринимательство, цифровые технологии, патриотическое воспитание, экологическое просвещение и другие. В каждой номинации будет определён один лауреат.

Подать заявку можно до 30 сентября 2025 года на платформе ЕЛКА: vk.cc/cNdFRR.