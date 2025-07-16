Югорчанам грозит штраф в 1 500 рублей за использование телефона за рулем

В ХМАО заработали обновленные комплексы фотовидеофиксации, которые теперь фиксируют не только скорость и проезд на красный, но и использование телефона за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по округу.

Согласно статье 12.36.1 КоАП РФ, за разговоры за рулем предусмотрен административный штраф в размере 1 500 рублей. По словам начальника Управления Госавтоинспекции Югры Максима Галушкова, новая технология поможет снизить число аварий, связанных с невнимательностью водителей: «Мы стремимся сделать наши дороги безопаснее, и разговор по телефону за рулем ‒ это серьезный риск как для водителя, так и для других участников дорожного движения».

Внедрение новых камер в Югре уже называют важным шагом для дисциплины водителей. Теперь каждый звонок за рулем может обойтись в круглую сумму.