Бизнес Югры на «ИННОПРОМе» получил заказы на 850 миллионов

На международной промышленной выставке «Иннопром» Югра представила 11 компаний, среди которых нефтесервисные предприятия, машиностроительные заводы, производители косметики и резиденты индустриальных парков. По итогам мероприятий и деловых встреч потенциальный объем поставок продукции из региона может достичь 850 миллионов рублей.

Среди ключевых договорённостей — интерес компаний «СПГ Инжиниринг проект» и «Швабе Системы» к закупке ёмкостей для жидкого азота и кислорода у «Юграмаш», а также возможный контракт между оренбургской нефтяной компанией «СНГ» и ООО «ГТК» на обслуживание месторождений.

Югру на выставке представили: ООО «Югорский машиностроительный завод», ООО «ГТК», ООО «Промышленный Технопарк «Синергия», ООО «СтройИнвестПроект», ООО «Нумто», ООО «Мейджерпак Югра», ООО УК «Индустриальный парк «Югра», ООО «Арпикон», ООО «Авангард», ИП Гринкевич А.В. и АО «Полярный кварц».