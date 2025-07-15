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Компании из Югры на «ИННОПРОМе» заключили контракты на 850 млн рублей

Бизнес Югры на «ИННОПРОМе» получил заказы на 850 миллионов

Компании из Югры на «ИННОПРОМе» заключили контракты на 850 млн рублей
Фото t.me/depprom_ugra86

На международной промышленной выставке «Иннопром» Югра представила 11 компаний, среди которых нефтесервисные предприятия, машиностроительные заводы, производители косметики и резиденты индустриальных парков. По итогам мероприятий и деловых встреч потенциальный объем поставок продукции из региона может достичь 850 миллионов рублей.

Среди ключевых договорённостей — интерес компаний «СПГ Инжиниринг проект» и «Швабе Системы» к закупке ёмкостей для жидкого азота и кислорода у «Юграмаш», а также возможный контракт между оренбургской нефтяной компанией «СНГ» и ООО «ГТК» на обслуживание месторождений.

Югру на выставке представили: ООО «Югорский машиностроительный завод», ООО «ГТК», ООО «Промышленный Технопарк «Синергия», ООО «СтройИнвестПроект», ООО «Нумто», ООО «Мейджерпак Югра», ООО УК «Индустриальный парк «Югра», ООО «Арпикон», ООО «Авангард», ИП Гринкевич А.В. и АО «Полярный кварц».


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Сегодня в 14:24, просмотров: 123, комментариев: 0
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