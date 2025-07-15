Уровень предлагаемых зарплат в Югре вырос на 7 процентов, но рынок уже «остывает»

В Югре за год уровень предлагаемых зарплат вырос на 7%, достигнув медианного значения в 81 289 рублей. Это выше общероссийского показателя, который в июне 2025 года составил 75 512 рублей.
Как уточнила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая, прибавка в регионе по сравнению с июнем 2024 года составила 5 495 рублей. Однако с начала 2025 года в ХМАО наблюдается обратная тенденция: с января по июнь медианные зарплатные предложения снизились на 7% — это около 5 927 рублей. Эксперты связывают это с замедлением «зарплатной гонки» в округе.
В то время как в Югре предложения снизились, в целом по России рынок труда продолжил демонстрировать осторожный рост. В среднем по стране зарплаты за первые шесть месяцев 2025 года выросли на 3%.
Наиболее высокие зарплаты в Югре сейчас предлагают специалистам следующих сфер:
- Сельское хозяйство — медианное предложение 180 405 рублей;
- Добыча сырья — 179 761 рубль;
- Транспорт, логистика, перевозки — 154 853 рубля;
- Административный персонал — 128 249 рублей;
- Строительство и недвижимость — 127 694 рубля;
- Высший и средний менеджмент — 127 616 рублей;
- Домашний обслуживающий персонал — 126 431 рубль;
- Производство и сервисное обслуживание — 124 325 рублей;
- Рабочий персонал — 118 882 рубля;
- Автомобильный бизнес — 116 020 рублей.
Менее конкурентными остаются зарплатные предложения в сферах:
- Туризм, гостиницы и рестораны — медианное предложение 61 033 рубля;
- Розничная торговля — 58 442 рубля.