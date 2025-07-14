​В Тюмени пройдёт форум «УТРО–2025»: Югра представит площадку «Управленцы»

С 24 по 29 сентября 2025 года в Тюмени состоится молодёжный форум Уральского федерального округа «УТРО», который ежегодно объединяет сотни молодых и инициативных граждан со всей страны.

В этом году форум пройдет под темой «Молодые профессионалы России». Участников в возрасте от 14 до 35 лет ждёт насыщенная образовательная программа: лекции ведущих экспертов, панельные дискуссии и практические занятия, направленные на развитие компетенций, повышение конкурентоспособности и личностный рост. Всего ожидается более 500 участников из регионов Уральского федерального округа и других субъектов России — это студенты, активисты, молодые специалисты, управленцы и представители НКО.

Югра представит на форуме собственную тематическую площадку — «Управленцы». Она будет посвящена формированию у участников навыков стратегического мышления и управленческих решений. Всего в рамках форума планируется работа шести таких площадок — по числу регионов УрФО. За каждым направлением закреплена отдельная территория-куратор.

Подать заявку на участие можно до 24 июля на платформе Росмолодежь.Форумы. Проезд, проживание и питание для прошедших отбор оплачиваются за счёт организаторов.

В 2024 году форум прошёл в Екатеринбурге и собрал делегацию из Югры в рекордном составе — 141 человек.

Организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО, Правительство Тюменской области, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другие структуры.