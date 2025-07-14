Губернатор Югры заявил о 80 процентах трудоустройств участников боевых действий

Губернатор Югры Руслан Кухарук в интервью ГТРК «Югория» подробно рассказал о действующих в регионе мерах поддержки участников специальной военной операции. По словам главы региона, Югра демонстрирует один из самых высоких в стране показателей по трудоустройству демобилизованных — порядка 80% от числа обратившихся за помощью.

«Мы ведем работу сразу по нескольким направлениям: что касается мер социальной поддержки, мы работаем совместно с департаментом соцзащиты, региональным фондом “Защитники Отечества”, проводим комплексную работу, включающую в себя не только оказание мер поддержки по жизнеобеспечению, но и трудоустройству», — отметил Руслан Кухарук.

Он подчеркнул, что координация усилий разных ведомств — Центра занятости, департамента труда и занятости, предпринимательского сообщества и крупных предприятий — позволяет оперативно находить решения для трудоустройства ветеранов боевых действий. По данным государственного фонда «Защитники Отечества», Югра входит в число регионов с наилучшей динамикой по этому показателю.

Одним из ключевых направлений губернатор назвал образовательный проект «Герои Югры», являющийся региональным аналогом федеральной программы «Время героев», разработанной по поручению президента России Владимира Путина.

«Сегодня у нас обучается более 40 человек, часть идет очно, часть на заочную форму. Они были выбраны для того, чтобы пройти подготовку и получить те знания, навыки, которые позволяют нашим бойцам получить документы о переподготовке и работать в структуре органов государственной и муниципальной власти, в подведомственных учреждениях», — рассказал губернатор.

Губернатор также подчеркнул, что работа с участниками СВО и их семьями — приоритетная задача для всех уровней власти. В Югре создана система мер, охватывающая не только социальную и медицинскую помощь, но и профессиональную переподготовку, трудоустройство, психологическую поддержку, а также вовлечение в общественную и гражданскую деятельность.