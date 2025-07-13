Югорчанин попал в ДТП с тремя погибшими в Свердловской области

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием жителя ХМАО. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» – житель Кушвы – не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru Forester, за рулем которого находился житель ХМАО.

«В результате ДТП погибли водитель «Лады Гранта» и две пассажирки 1959 и 1965 года рождения. Водитель Subaru Forester и его 19-летняя пассажирка с травмами доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности», – рассказали в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии.