В Югре дешевеют молоко и мясо, но растут цены на рыбу и пшено

В июле 2025 года в Югре зафиксировали снижение цен на некоторые категории продуктов питания. Об этом сообщили в Тюменьстате.

Среди заметно подешевевших товаров – яйца, молочные продукты и говядина. Так, десяток яиц теперь стоит менее 99 рублей против 104 в июне. Сливочное масло подешевело почти на 50 рублей – до 1223 рублей за килограмм. Также снизились цены на творог (546 рублей), сметану (406 рублей) и молоко (110 рублей).

Говядина подешевела с 765 до 754 рублей за килограмм, баранина – на 6 рублей (851 рубль). В то же время свинина подорожала до 421 рубля (+8 рублей), а цена на курицу практически не изменилась – 259 рублей.

Одновременно в округе выросли цены на колбасы, рыбу и крупы. Вареная колбаса подорожала с 520 до 535 рублей за килограмм. Замороженная рыба теперь стоит 378 рублей (+4 рубля), пшено – 108 рублей (+8 рублей), гречка – 113 рублей (+3 рубля).