​Губернатор Югры провёл приём граждан

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл личный приём граждан по поручению президента Российской Федерации. В формате очного общения и видеосвязи были рассмотрены обращения шести жителей из пяти муниципалитетов округа. В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти региона.

Темы обращений касались социальной поддержки, здравоохранения, культуры, состояния жилфонда и благоустройства. В частности, одна из заявительниц предложила внести изменения в законодательство автономного округа, расширив меры социальной поддержки многодетным семьям, в которых проживают дети с инвалидностью, не обучающиеся очно. Заместитель губернатора Всеволод Кольцов отметил значимость этой инициативы, подчеркнув, что она позволит улучшить качество жизни таких семей. По данным региональных властей, в Югре насчитывается около 300 детей с подобным статусом.

Также в ходе приёма были озвучены предложения о приобретении медицинского оборудования для Советской районной больницы, ремонте входной группы Центра занятости в Когалыме, капитальном ремонте многоквартирного дома № 69 по улице Республики в Сургуте, расчистке территории от бытовых отходов в Октябрьском районе, а также поддержке проекта по созданию документального цикла «Подвиги югорчан».

Подобные приёмы проходят в Югре на регулярной основе раз в полгода. Все поступившие обращения передаются в органы исполнительной власти округа и рассматриваются совместно с органами местного самоуправления с участием самих заявителей. Основные темы касаются социальной сферы, системы здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.