​Utair получила допуск на рейсы из Москвы в Анталью

Авиакомпания Utair получила разрешение на выполнение регулярных международных рейсов из Москвы в Анталью. Об этом говорится в новом приказе Росавиации, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, Utair стала одной из российских авиакомпаний, допущенных к новым международным маршрутам. Помимо Utair, допуски получили также Nordwind — на рейсы в Пхеньян (КНДР), «Азимут» и «ИрАэро» — на маршруты в ОАЭ из Сочи и Краснодара, а авиакомпания «Россия» — на рейсы из Москвы в Душанбе.

Ранее в июне также стало известно о восстановлении железнодорожного сообщения между Россией и КНДР, прерванного в 2020 году на фоне пандемии. Возобновление международных маршрутов, как воздушных, так и наземных, стало частью постепенного восстановления транспортной связанности после ограничений последних лет.