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Росавиация разрешила Utair открыть рейс из Москвы в Анталью, а Nordwind — в Пхеньян

​Utair получила допуск на рейсы из Москвы в Анталью

Росавиация разрешила Utair открыть рейс из Москвы в Анталью, а Nordwind — в Пхеньян
Фото freepik.com

Авиакомпания Utair получила разрешение на выполнение регулярных международных рейсов из Москвы в Анталью. Об этом говорится в новом приказе Росавиации, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, Utair стала одной из российских авиакомпаний, допущенных к новым международным маршрутам. Помимо Utair, допуски получили также Nordwind — на рейсы в Пхеньян (КНДР), «Азимут» и «ИрАэро» — на маршруты в ОАЭ из Сочи и Краснодара, а авиакомпания «Россия» — на рейсы из Москвы в Душанбе.

Ранее в июне также стало известно о восстановлении железнодорожного сообщения между Россией и КНДР, прерванного в 2020 году на фоне пандемии. Возобновление международных маршрутов, как воздушных, так и наземных, стало частью постепенного восстановления транспортной связанности после ограничений последних лет.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 221, комментариев: 0
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              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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      }
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      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        }
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        bool(false)
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      }
    }
  }
}
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