​Делегация Югры представляет регион на выставке «ИННОПРОМ-2025»

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Русланом Кухаруком принимает участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025», которая проходит в Екатеринбурге. Это ключевое ежегодное мероприятие для российских и зарубежных промышленных компаний, правительств и инвесторов.

8 июля губернатор Югры проведёт ряд рабочих встреч с представителями ведущих российских и международных компаний. В повестке — обсуждение реализации совместных инвестиционных проектов, расширения межрегиональной кооперации, а также взаимодействия с главами субъектов и представителями иностранных государств.

Кроме того, Руслан Кухарук примет участие в главной стратегической сессии выставки под названием «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», где будут рассмотрены приоритетные направления промышленного развития и внедрения передовых технологий.

У Югры на «ИННОПРОМ-2025» — собственный стенд, демонстрирующий достижения и промышленный потенциал региона. В этом году на выставке представлены 11 югорских предприятий, работающих в ключевых отраслях экономики автономного округа.

Среди экспонатов — снегоболотоход Тром 20-Форвардер, разработанный единственным в России производителем техники подобного класса. Также представлены компании, специализирующиеся на производстве беспилотных летательных аппаратов, добыче и переработке особо чистого кварца.

Одним из участников экспозиции стало ООО «Геолого-технологическая компания», осуществляющее внутрискважинные работы, геофизические исследования и гидродинамический анализ при проведении капитального и текущего ремонта нефтяных и газовых скважин на территории округа.