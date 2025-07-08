В Югре проживает более 380 тысяч семей, почти каждая восьмая ‒ многодетная

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Губернатор Югры Руслан Кухарук обратился к жителям округа с поздравлением. Он подчеркнул, что семья остается основой общества и опорой для каждого человека.

«Семья ‒ основа нашего общества, источник поддержки и духовной силы. Она помогает сохранять связь поколений, объединяет нас и дарит уверенность в завтрашнем дне», ‒ написал глава региона в своих соцсетях.

По его словам, в Югре проживает около 380 тысяч семей, свыше 48 тысяч из них ‒ многодетные. Правительство округа реализует более 60 мер социальной поддержки, и система льгот постоянно совершенствуется. Особое внимание уделяется семьям защитников Отечества.

Губернатор пожелал жителям округа мира, взаимопонимания и долгих лет счастливой жизни: «Друзья, в День семьи, любви и верности желаю вам и вашим близким мира, взаимопонимания и долгих лет счастливой совместной жизни. Пусть в ваших домах царит любовь, а дети растут в атмосфере тепла и заботы. Крепкие семьи ‒ это залог сильного и процветающего государства».

Напомним, что накануне Дня семьи, любви и верности в Ханты-Мансийске прошла массовая церемония бракосочетания. Одновременно узами брака себя связали 16 пар со всего округа.