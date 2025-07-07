В Ханты-Мансийске завершился праздник «День обласа»

Праздник «Югорские обласы» и Кубок губернатора Югры по гребле на обласах завершились в Ханты-Мансийске, объединив более 6 тысяч человек и став одним из самых ярких событий этнокультурного календаря региона. За несколько дней соревнований на воду вышли около 300 гребцов из 13 стран и различных муниципалитетов Югры, а зрителей ждала насыщенная программа: от народных обрядов до гастрономических мастер-классов.

Главной ареной традиционно стала пойма протоки Горная. Здесь развернулись зрелищные массовые старты, одиночные и командные гонки, эстафеты и гонки стоя. Программа включала заезды на дистанции 500 метров и 1 километр, а также соревнования экипажей «двойки» и «тройки». Всего на старт вышли 34 команды из России, Турции, Марокко, Туниса, Ирана, Китая, Казахстана, Конго, Мали, Камеруна, Египта, Ганы и Филиппин.

Губернатор Югры Руслан Кухарук, присутствовавший на стартах, отметил:

«Этнофестиваль «Югорские обласы» по праву является визитной карточкой нашего региона. Это событие пропитано духом традиций и уважением к истории коренных народов Севера. Несмотря на капризы северной погоды, сегодняшний день выдался по-настоящему теплым и ярким. С азартом болельщика наблюдал за заездами. Могу с уверенностью сказать, что «Югорские обласы» — это событие, которое вдохновляет, объединяет и дарит незабываемые впечатления».

Финал соревнований выявил сильнейших. В общекомандном зачете лидером стала команда из Сургутского района (деревня Русскинская), второе место заняли спортсмены Нижневартовского района, третье вновь досталось Сургутскому району. Победители и призеры во всех возрастных группах награждены медалями, дипломами и денежными призами. Команды, участвовавшие в эстафетах и командных гонках, также получили призовые суммы, которые были распределены между участниками поровну.

Впервые в истории соревнований на обласах в Югре была организована работа группы электронного хронометража с онлайн-выводом результатов на электронное табло, что повысило прозрачность и оперативность фиксирования времени заплывов.

Помимо спортивной составляющей, мероприятие сопровождалось насыщенной культурной программой. В течение двух дней в этнокультурных зонах можно было познакомиться с укладом жизни ханты и манси, поучаствовать в мастер-классах, попробовать блюда национальной кухни. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» провел обряд поклонения Водному духу и обряд поклонения Тўт ими — Богине огня.

Гости праздника стали свидетелями концертной программы артистов окружного Дома народного творчества и театра обско-угорских народов «Солнце». Также состоялись авторские концерты известной певицы из Югры Веры Кондратьевой, и Федора Ларюшкина — автора подкаста «Большая культура малых народов».

На «ремесленных улицах» мастера делились опытом в работе с традиционными материалами: демонстрировали изделия из рыбьей кожи, проводили мастер-классы по этноспорту, резьбе, лепке и игре на музыкальных инструментах. Продукцию также представили производители из Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.

Фестиваль «Югорские обласы» проводится в Югре с 2001 года. С 2015 года соревнования по гребле на обласах приурочены к древнему празднику поклонения водному духу Вит Хону. География участников год от года расширяется: в разные годы в гонках участвовали команды из Финляндии, США, Новой Зеландии, Венгрии, Замбии, Индии, Канады. С 2023 года мероприятие значительно масштабировалось: в программу включаются международные ассамблеи, кинопоказы, встречи этнографов, соревнования по этноспорту.

В 2024 году фестиваль вновь изменил локацию: гонки прошли на протоке Байбалаковской в Ханты-Мансийском районе. Событие дополнил международный вызов этноспорта — Ugra Ethnosport Challenge, в котором приняли участие сборные Югры и мирового сообщества этноспорта.

Всего в этом году мероприятие объединило 6384 человека. В работе жюри участвовали 20 экспертов, в том числе 16 иногородних. Официальную поддержку оказали представители Общероссийской общественной организации «Федерация исконных забав и этноспорта России», а также порядка 20 почетных гостей.

Такой масштабный праздник стал не только спортивным соревнованием, но и площадкой для знакомства с уникальной культурой коренных народов Севера, местом диалога поколений, стран и традиций. Следующий праздник «Югорские обласы» снова обещает удивить масштабом, зрелищностью и глубиной смыслов.