Сургут и Ханты-Мансийск заняли лишь 14-е и 15-е места в рейтинге по уровню зарплат

Появился свежий рейтинг городов России по уровню зарплат в наиболее привлекательных отраслях. Несмотря на репутацию нефтяного региона, ХМАО уступил другим субъектам страны по уровню доходов. Ханты-Мансийск занял 14-е место, Сургут − 15-е, отмечают аналитика РИА Новости.

В добывающей отрасли округ оказался лишь на втором месте после Дальнего Востока. Так, в Южно-Сахалинске средняя зарплата в добыче составила 445 тысяч рублей, тогда как в Ханты-Мансийске − 181 тыс., в Сургуте − 168 тыс. рублей.

В целом по стране средняя чистая зарплата в высокооплачиваемых отраслях в 100 крупнейших городах составила 118,3 тыс. рублей, медианная − 100 тыс. рублей. Это выше прошлогодних показателей − в 2024 году средняя зарплата составляла 107,4 тыс., медианная − 90 тыс.

Эксперты отмечают: безусловным лидером по зарплатам стал Южно-Сахалинск, где помимо добычи высокие доходы фиксируются в рыболовстве, сельском и лесном хозяйстве (201 тыс.) и научной сфере (190 тыс.). Второе место заняла Москва, где в банковском секторе платят до 293 тыс. рублей, в IT − 239 тыс., в науке − 205 тыс. Тройку замыкает Анадырь, с зарплатами 282 тыс. в строительстве, 217 тыс. в добыче и 196 тыс. в энергетике.

В топ-10 рейтинга также вошли: Красногорск, Череповец, Мурманск, Тюмень, Владивосток, Салехард и Петропавловск-Камчатский. А последние строчки заняли Элиста, Владикавказ и Магас.