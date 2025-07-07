В Нягани продолжается строительство нового жилого микрорайона

В Нягани реализуется масштабный проект по комплексному развитию территорий. В рамках рабочей поездки губернатор Югры Руслан Кухарук осмотрел строительные площадки нового жилого квартала в 10 микрорайоне и объекта питьевого водоснабжения.

Одним из ключевых объектов стал многоквартирный дом №2 на участке №19, степень готовности которого составляет 99%. Общая площадь помещений превышает 6,7 тыс. кв. метров, в доме предусмотрено 144 квартиры. Ввод в эксплуатацию намечен уже на июль текущего года.

«Комплексное развитие территорий — наш приоритет. В 10-м микрорайоне Нягани развернулось масштабное строительство: семь новых домов на 756 квартир помогут расселить 18 аварийных зданий и улучшить условия жизни 910 семей», — отметил губернатор.

Новые дома предназначены в том числе для расселения граждан из аварийного жилья. Муниципалитет планирует выкупить значительное количество квартир в рамках соответствующей программы. Это позволит обеспечить жителей Нягани современным, благоустроенным жильем и сократить объем ветхого жилфонда.

На участке №20 продолжается строительство еще одного многоквартирного дома. В здании будет 135 квартир общей площадью также свыше 6,7 тыс. кв. метров. На текущий момент степень готовности объекта составляет 75%. Завершение работ ожидается в сентябре 2025 года.