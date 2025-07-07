К учебному году в Нягани после капремонта откроются две школы

В ходе рабочей поездки в Нягань губернатор Югры Руслан Кухарук проинспектировал строительство и капитальный ремонт трех образовательных учреждений города. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Современная школа», который входит в государственную программу Югры «Строительство».

Особое внимание глава региона уделил новой школе № 7. Её возводят с февраля 2023 года в центральной части города. Учебное заведение рассчитано на 1125 учеников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадь здания составит почти 25 тысяч квадратных метров. Школа будет состоять из четырёх блоков: отдельно предусмотрены начальная и старшая школы, спортивный зал, бассейн и столовая.

Сейчас на объекте ведутся активные строительно-монтажные работы. По словам губернатора, более 50% уже выполнено: «Наша задача – быстро завершить все процессы, чтобы проектная документация прошла экспертизу, а выполненные работы были приняты и оплачены». Ввод школы в эксплуатацию намечен на конец 2026 года.

Кроме того, в Нягани этим летом завершаются капитальные ремонты школ № 1 и № 2. Обе школы были построены в 1980-х годах, и сейчас в их зданиях полностью обновляют инженерные коммуникации, фасады и внутренние помещения.

В школе № 2 работы вышли на финальную стадию. Завершён монтаж систем вентиляции и электроснабжения, заканчиваются фасадные работы. Начаты отделочные работы, подготовка учебных классов и установка нового оборудования. Сдать объект планируется к 30 июля. «Все проводимые работы можно разделить на три вида: отделка фасада и внутренняя отделка готовы на 90%, инженерные сети – на 87%. Мы передадим школе объект без задержек, чтобы у них было время подготовиться к новому учебному году», – сообщил представитель подрядчика.

В школе № 1 капитальный ремонт идёт в плановом режиме. Завершён монтаж вентиляции на втором и третьем этажах, начата укладка плитки, ведётся обустройство фасада и входной группы. Одновременно с этим проводится благоустройство прилегающей территории: демонтируются старые опоры освещения и электросети, удаляются деревья, разбираются устаревшие постройки и тротуарное покрытие. В дальнейшем возле школы № 1 также появятся современные игровые и спортивные площадки, детская зона, воркаут-площадка и полоса препятствий.

Ранее губернатор уже подчёркивал, что обновлённые школьные территории должны быть открыты не только для учеников, но и для всех жителей микрорайонов. «Спортивное ядро школы должно стать частью комплексного развития территории, точкой притяжения для горожан», – напомнил он в ходе визита.