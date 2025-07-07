У пьяного водителя из Югры отобрали снегоход

В Октябрьском районе Югры суд назначил жителю поселка Сергино наказание за повторную езду в нетрезвом виде. Мужчину лишили прав, назначили обязательные работы и конфисковали снегоход «Буран», на котором он катался пьяным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средствами сроком на 1 год 8 месяцев», − говорится в сообщении.

Как установили в суде, мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Однако в январе 2025 года он снова сел за руль снегохода подшофе и устроил ДТП, врезавшись в другой транспорт.