Отделение СФР по Югре напомнило о мерах поддержки ко Дню семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности Отделение СФР по Югре напомнило о мерах поддержки, которые доступны родителям и будущим мамам в округе. В регионе действует сразу несколько программ − от выплат при беременности до материнского капитала.
Родовый сертификат
Он оформляется при постановке на учет в женской консультации и действует в электронном виде. Сертификат позволяет бесплатно наблюдаться в медучреждениях, проходить необходимые обследования, получать медицинскую помощь в родах и в течение первого года жизни ребенка.
Пособия по беременности, родам и уходу
Женщины, работающие по трудовому договору, получают пособие по беременности и родам. Оно выплачивается за весь период отпуска, но не более максимальной суммы пособия.
При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие – 40 412,57 рубля. Если в семье рождается сразу несколько детей, сумма удваивается.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка за два года и сохраняется даже при досрочном выходе из отпуска на полную ставку.
Единое пособие
Это вид поддержки охватывает длительный период – от беременности до окончания ребенком школы. Размер выплат зависит от прожиточного минимума и составляет 50%, 75% или 100% от него.
«Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости при соблюдении ряда условий. Размер выплат рассчитывается исходя из прожиточного минимума, который в Югре составляет 21 286 рублей на детей и 23 165 рублей для трудоспособного населения», − подчеркивают в СФР.
Материнский капитал
С 1 февраля 2025 года сумма маткапитала составляет:
– 690 266,95 рубля – при рождении первого ребенка;
– 912 162,09 рубля – при рождении второго и последующих детей, если ранее сертификат не оформлялся.
Если семья уже использовала право на маткапитал при рождении первого ребенка, то при рождении второго выплачивается доплата – 221 895,14 рубля.
Средства можно направить на:
– улучшение жилищных условий;
– образование детей;
– ежемесячную выплату на ребенка до трех лет (для семей с доходом ниже 42 504 рублей на человека);
– накопительную пенсию;
– социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.
Поддержка семей военнослужащих
Беременные жены призывников получают единовременную выплату – 63 997,50 рубля, после рождения ребенка – ежемесячное пособие – 27 427,50 рубля.
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