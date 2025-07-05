Следователи в ХМАО нашли насильника и убийцу несовершеннолетней спустя 24 года

В Нягани раскрыли преступление, совершенное еще в 2001 году – тогда в лесу рядом с профилакторием «ТНК-Нягань» было найдено тело несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ХМАО.

«Предварительным следствием установлено, что 25 ноября 2001 года в ночное время суток обвиняемый, 1981 года рождения, находясь в лесном массиве в районе лечебного профилактория «ТНК-Нягань» города Нягани совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней, после чего убил ее и скрылся с места происшествия. В рамках расследования было установлено, что смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии от сдавления органов шеи тупым предметом», – передают в источнике.

Долгое время личность преступника оставалась неизвестной. Раскрыть дело помогла генетическая экспертиза по биологическим следам, изъятым на месте происшествия. Эксперты смогли установить ДНК-профиль мужчины. Позже выяснилось, что после совершения преступления он переехал в Хабаровский край.

В результате совместной работы следователей, криминалистов и оперативников полиции мужчина был найден и задержан.