В Югре обсудили восстановление пострадавших от стихии территорий

Под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности автономного округа. Главной темой встречи стала реализация аварийно-восстановительных работ в Ханты-Мансийске и Березовском районе, пострадавших от ЧС в текущем году.

Как отметил глава региона, приоритетной задачей властей остается оперативное и качественное восстановление жилья и объектов социальной инфраструктуры, а также оказание необходимой помощи жителям.

В Ханты-Мансийске ликвидируются последствия разрушения одного из многоквартирных домов. По данным окружных властей, на сегодняшний день выполнено 59% работ. Согласно муниципальному контракту, завершение восстановительных мероприятий запланировано до 1 декабря 2025 года. Однако по поручению губернатора срок реализации должен быть сокращен.

В Березовском районе ведется восстановление после урагана, обрушившегося на территорию 11 июня. В результате стихийного бедствия пострадали 59 объектов, в том числе 39 домов, 18 объектов социальной сферы и два объекта жилищно-коммунального хозяйства. На устранение последствий из резервного фонда правительства округа было выделено 101,4 млн рублей.

Администрацией Березовского района утвержден план восстановительных работ. Ожидается, что объекты жилищного фонда и ЖКХ будут приведены в порядок до 1 августа, а социальные объекты — до 1 сентября 2025 года.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности на водных объектах в летний и зимний периоды. Губернатор поручил муниципалитетам усилить меры профилактики и лично контролировать реализацию мероприятий, направленных на предотвращение гибели людей.

«Главам муниципальных образований необходимо провести комплекс действенных мероприятий, в том числе во взаимодействии с МЧС и УМВД России по Югре», — подчеркнул Руслан Кухарук.