Водитель не справился с управлением на трассе в Югре

Накануне, 3 июля, на автодороге «Сургут − Нижневартовск» водитель LADAне справился с управлением, после чего его машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП он получил травмы.

«Около 15:50 на 127 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» 35-летний водитель «LADA», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых два человека погибли, четверо − получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.