В думе Югры прошло последнее заседание перед каникулам

Весенняя сессия Думы Югры завершилась 47-м заседанием, на котором были приняты важные решения в социальной и законодательной сферах. За полгода работы парламентарии утвердили 54 закона и 190 постановлений, большинство из которых касаются социальной поддержки жителей региона.

Председатель Думы Югры Борис Хохряков подвел итоги заседания. По его словам, принято решение о распространении норматива на заготовку древесины, ранее доступного только для представителей коренных малочисленных народов Севера, на участников СВО. Кроме того, если ранее предоставленный в безвозмездное пользование земельный участок стал непригодным из-за чрезвычайной ситуации, его можно сохранить за собой и получить второй — также бесплатно.

Одним из ключевых итогов стало утверждение на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера Людмилы Алферовой — директора Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». Как подчеркнул Хохряков, «это историческое решение»: впервые в Югре появляется официальное лицо, отвечающее за защиту прав и интересов коренных народов. Назначение Алферовой поддержал и губернатор округа.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что ранее вопросы поддержки КМНС были разрозненными, теперь же за это направление отвечает один компетентный представитель. По его словам, Людмила Алферова имеет глубокое понимание темы и значительный опыт, что позволит ей стать эффективным проводником решений власти и представителем интересов народов Югры.

Депутат Александр Сальников уточнил, что в повестке заседания было 31 вопрос. Помимо утверждения кандидатуры уполномоченного, были установлены дополнительные правовые гарантии для ветеранов, инвалидов боевых действий и многодетных семей. Эти категории теперь имеют больше прав на бесплатное использование древесины для строительства и ремонта жилья.

Также Дума приняла закон, закрепляющий участие Югры в федеральной программе «Арктический гектар». Белоярский и Берёзовский районы официально включены в перечень территорий, где граждане могут получить до 1 гектара земли в безвозмездное пользование. Программа предусматривает коллективные заявления, благодаря которым площадь может увеличиться до 10 гектаров. Условием является обязательное освоение участка. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Председатель Комитета по социальному развитию Думы Югры Василий Филипенко в своем выступлении сделал акцент на корректировках, расширяющих круг ветеранов и инвалидов боевых действий, имеющих право на региональные меры социальной поддержки. Он также отметил принятие поправок в законы, касающиеся питания школьников, физической культуры и работы комиссий по делам несовершеннолетних. Изменения приведены в соответствие с федеральным законодательством.

Заместитель председателя Думы Югры Владимир Семенов подчеркнул значимость нововведений в сфере школьного питания. Теперь дети из льготных категорий — из многодетных и малообеспеченных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья — будут обеспечены питанием за счет как федерального, так и регионального бюджетов.

Кроме того, депутат отметил обновление законодательства в сфере физической культуры и спорта. Новый закон о спортивных нормативах устраняет избыточные положения и перекрытие функций между уровнями власти, четко распределяя полномочия и процедуры на федеральном уровне. По словам Семенова, это создаёт условия для развития спорта в регионе и новых достижений.

На заседании также прозвучал доклад об исполнении ключевых социальных законов, в том числе касающихся поддержки семей, занятости и соцподдержки льготников. Итоги подтверждают эффективность выбранного социального курса, подчеркнул депутат.