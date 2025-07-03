​На борту плавучего госпиталя «Николай Пирогов» внедрили искусственный интеллект

Плавучая поликлиника «Николай Пирогов», оказывающая медицинскую помощь жителям труднодоступных районов Югры, получила инновационное цифровое оснащение. В этом году на судне внедрили систему искусственного интеллекта, разработанную специалистами Медицинского информационно-аналитического центра.

Первым внедрён сервис «Третье мнение» — система, которая проводит автоматический анализ рентгеновских снимков, выявляя возможные патологии и формируя предварительные заключения для врачей.

По информации разработчиков, благодаря системе время первичной диагностики сократилось на 58%, что существенно снизило нагрузку на медицинский персонал.

На борту судна работает команда из 19 медиков. Госпиталь оснащён цифровым рентгеном, аппаратами УЗИ и собственной лабораторией. За сутки специалисты могут провести до 84 исследований.