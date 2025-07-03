В Югре за день пострадали два ребенка в ДТП

Накануне, 2 июля, в ХМАО произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. Оба ребенка получили травмы, сообщает Госавтоинспекция региона.

Первое ДТП произошло около 17:40 в Нижневартовске. По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля «Haval» сбил семилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок пересекал дорогу, не слезая с велосипеда.

Второй инцидент зафиксировали в 21:25 в Когалыме. Как рассказали в ГАИ, 15-летний водитель электросамоката Ninebot, двигаясь по левому краю проезжей части и перестраиваясь направо, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 27-летнего мужчины.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых четверо человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.