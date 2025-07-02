В Югре прошло совещание о развитии дорожной инфраструктуры

В Ханты-Мансийске под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Ключевыми темами обсуждения стали профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, модернизация дорожной сети и совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи на дорогах региона.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности при перевозке организованных групп детей в период летних каникул. Глава региона поручил профильным ведомствам и муниципалитетам усилить контроль за соблюдением всех требований к детским перевозкам, особенно при выездах за пределы округа.

«Необходимо обеспечить постоянный мониторинг работы перевозчиков, особенно в части соблюдения правил организованной транспортировки детей автобусами. Это направление требует нашего особого внимания», — отметил Руслан Кухарук. В Югре детские группы сопровождаются сотрудниками Госавтоинспекции, которые контролируют безопасность движения, в том числе в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях. Повышенное внимание уделяется техническому состоянию автобусов и квалификации водителей.

На заседании также обсуждались меры по приведению автомобильных дорог округа в нормативное состояние. Как сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Артем Литвинов, в 2025 году в регионе будет построено, реконструировано и отремонтировано более 291 километра дорог. Работы ведутся в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Среди крупных объектов — завершение реконструкции дороги «Югорск – Таежный» и досрочное завершение строительства мостового перехода через Обь в районе Сургута. Это один из ключевых стратегических проектов региона.

Губернатор подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры — приоритетная задача. «Надежная дорожная сеть — основа экономики, комфорта и благополучия жителей округа. Мы должны работать совместно и слаженно, чтобы привести региональные и муниципальные трассы в соответствие с высокими стандартами качества и безопасности», — заявил Кухарук.

Дополнительно обсуждалась возможность создания новых трассовых медицинских пунктов на участках с повышенной аварийностью. Это позволит ускорить оказание помощи и снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.