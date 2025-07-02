Югра — лидер страны по энергоэффективности по рейтингу Минэнерго

Ханты-Мансийский автономный округ вновь подтвердил статус одного из самых эффективных регионов России в сфере рационального использования энергоресурсов. По итогам ежегодного рейтинга субъектов Российской Федерации, составленного Минэнерго РФ, Югра заняла 1 место среди всех регионов страны.

Особо округ был отмечен в таких ключевых категориях, как «Стратегическое планирование» и «Дорожная инфраструктура», что говорит о системной работе по повышению энергоэффективности на всех уровнях — от проектирования до эксплуатации объектов.

Как сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры», столь высокие показатели — результат планомерной и масштабной работы в различных сферах. В частности, свыше 50% инвестиционных программ в коммунальной инфраструктуре региона направлены на повышение энергоэффективности, включая снижение потерь и затрат топлива и электроэнергии. В округе активно внедряются современные отечественные технологии, материалы и оборудование.

Значимую роль играет и механизм энергосервисных контрактов, позволяющий учреждениям сокращать расходы на энергоресурсы за счёт модернизации без привлечения дополнительных бюджетных средств. Сейчас каждое четвёртое бюджетное учреждение в регионе использует этот инструмент.

«Сегодня в автономном округе уже заключено около 500 энергосервисных контрактов. Самый масштабный из них оформлен в Ханты-Мансийске на сумму 300 миллионов рублей — он предусматривает модернизацию системы уличного освещения», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минэнерго, в России к высокому классу энергоэффективности (А+, А или В) сегодня относятся 74 субъекта из 89. Для сравнения, Тюменская область занимает 28 место (статус А), а Ямало-Ненецкий автономный округ — 34 место (также статус А).

При этом высший класс энергоэффективности А++ пока не присвоен ни одному региону страны. Но Югра максимально приблизилась к этому показателю.