В Югре открыт первый Центр активного долголетия

В Ханты-Мансийске открылся Центр активного долголетия — новое пространство для жителей старшего поколения, созданное в рамках нацпроекта «Семья» и федерального проекта «Старшее поколение». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своих социальных сетях.

Как отметил глава региона, учреждение станет местом, где каждый представитель старшего поколения сможет реализовать свои интересы, найти единомышленников, получить социальную и медицинскую поддержку. Центр объединяет возможности для активного досуга, оздоровления, творческого развития и общения.

В рамках визита в Центр Руслан Кухарук предложил расширить функционал электронной карты «Активный югорчанин». По его словам, в будущем через неё можно будет не только пользоваться мерами социальной поддержки, но и получать услуги от организаций-партнёров — например, бесплатный доступ в культурные и спортивные учреждения округа.

«Это ещё один способ поблагодарить представителей старшего поколения за их активную жизненную позицию», — подчеркнул губернатор.

Центр активного долголетия в Ханты-Мансийске стал очередным шагом в реализации инициатив региона, направленных на повышение качества жизни людей старшего возраста. Власти округа намерены и дальше развивать инфраструктуру поддержки пожилых югорчан, делая её доступной, современной и ориентированной на человека.