В Югре за день два ребенка пострадали в ДТП

Вчера, 30 июня, в Югре произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. Один случай зафиксирован в Нижневартовске, второй ‒ в Сургуте, сообщает ГАИ Югры.

«В городе Нижневартовск 14-летняя девочка, управляя питбайком «SSSR CORE», по предварительным данным, при заезде на проезжую часть, не уступила дорогу и допустила столкновение с «Hyundai», под управлением 43-летнего водителя», ‒ указали в сообщении.

Спустя примерно час в Сургуте, в жилой зоне, 46-летняя женщина, находясь за рулем «Kia», наехала на 11-летнего велосипедиста.

В результате ДТП оба ребенка получили травмы.