​В Югре готовятся к этнофестивалю «Югорские обласы 2025»

С 5 по 6 июля в Ханты-Мансийске на территории поймы реки Горной в микрорайоне Восточный пройдёт традиционный этнофестиваль «Югорские обласы 2025». Гостей и жителей округа ожидает насыщенная программа: международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах, фестиваль борьбы народов Севера, концерты, обряды, мастер-классы, выставки и гастрономические дегустации.

Главное спортивное событие фестиваля — соревнования по гребле на обласах, в которых примут участие около 270 спортсменов из 11 муниципалитетов Югры, а также представители 16 стран, включая Алжир, Иран, Израиль, Казахстан, Китай, Киргизию, Туркменистан, Уганду и другие. Впервые в истории соревнований будет использоваться электронный хронометраж, данные которого выведут на табло в режиме реального времени.

Впервые в рамках фестиваля состоится Фестиваль борьбы народов Севера, в котором мужчины и женщины будут соревноваться в весовых категориях. Участников разделят на весовые группы: до 70 кг и от 70 до 90+ кг у мужчин, до 50 кг и 50+ кг у женщин.

Параллельно со спортивной программой на площадке пройдет богатая культурная программа, подготовленная департаментом культуры Югры и Этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа». Будут исполнены традиционные обряды — поклонение Водному Духу и Богине Огня Тўт ими, выступят лучшие фольклорные коллективы Югры, а также театры и авторские исполнители.

На церемонии открытия фестиваля выступят артисты театра обско-угорских народов «Солнце» с театрализованным прологом. В течение двух дней гостей ждут авторские концерты: 5 июля — Веры Кондратьевой, председателя организации «Ма мэхэм» и вице-президента «Спасение Югры», а 6 июля — Фёдора Ларюшкина, создателя подкаста «Большая культура малых народов».

Помимо соревнований и выступлений, будет организована этнокультурная ярмарка и ремесленные улицы с мастер-классами, где мастера представят изделия из рыбьей кожи, традиционную одежду, предметы быта и блюда народов Севера. Гости смогут посетить чума хантов и манси, попробовать национальные блюда и принять участие в этноспортивных играх.