В Югре выявили больше тысячи нарушений миграционного законодательства

В Югре завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал», которую проводит полиция для контроля за миграционной обстановкой. Сотрудники УМВД проверили иностранных граждан, их работодателей и принимающие стороны и выявили более одной тысячи нарушений миграционного законодательства, рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Самыми распространенными стали нарушения правил въезда, выезда и проживания на территории России. Полицейские нашли 155 иностранцев, которые находились в стране незаконно, и возбудили 46 административных дел за нелегальную работу.

В рамках операции также:

выявлено 11 случаев незаконного пересечения границы РФ;

аннулировано 147 патентов, 18 разрешений на временное проживание и видов на жительство;

вынесено 110 решений о запрете въезда в Россию;

возбуждено 69 уголовных дел за подделку документов и организацию незаконной миграции.

Напоминаем, в России планируют расширить перечень оснований для лишения гражданства у мигрантов.