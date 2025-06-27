​Два педагога из Югры удостоены звания «Почётный учитель Российской Федерации»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении педагогов Ханты-Мансийского автономного округа государственными знаками отличия за выдающиеся достижения в сфере образования.
Высшее профессиональное признание — звание «Почётный учитель Российской Федерации» — получили Овсянников Максим Евгеньевич, преподаватель физической культуры гимназии города Советский, и Хаматнурова Эльвира Мударисовна, учитель русского языка и литературы лицея города Нижневартовска.
Оба педагога имеют многолетний стаж, пользуются высоким авторитетом в профессиональном сообществе и неоднократно становились победителями престижных конкурсов педагогического мастерства на региональном уровне.