​Два педагога из Югры удостоены звания «Почётный учитель Российской Федерации»

Оба педагога имеют многолетний стаж, пользуются высоким авторитетом в профессиональном сообществе и неоднократно становились победителями престижных конкурсов педагогического мастерства на региональном уровне.

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