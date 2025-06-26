Пенсионерке из Радужного вернут деньги, переведенные аферистам

В Югре 67-летней пенсионерке вернут более 480 тысяч рублей, которые она перевела по указанию телефонных мошенников. Деньги удалось взыскать через суд с владельца счета, на который ушли средства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура г. Радужного в защиту прав пенсионерки, ставшей жертвой мошенников, обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковского счета в ее пользу свыше 480 тыс. рублей. Согласно материалам, введенная в заблуждение 67-летняя местная жительница по указанию телефонных мошенников перевела на подконтрольный им счет свои сбережения. В ходе предварительного расследования установлена личность владельца банковского счета. Им оказался житель Ивановской области», – передают в источнике.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать эту сумму, и суд удовлетворил иск: деньги должны вернуть пострадавшей.