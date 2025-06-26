За сутки в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске произошло три ДТП с участием детей

Вчера, 25 июня, в Югре произошло три ДТП с участием несовершеннолетних. Первая авария случилась в Нижневартовске ‒ по предварительным данным, 13-летняя девочка не справилась с управлением квадроциклом «Motax» и врезалась в припаркованный автомобиль Lexus, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

Вечером этого же дня в Сургуте и Нефтеюганске двое несовершеннолетних попали под колеса автомобилей. В Сургуте сбили шестилетнего мальчика, в Нефтеюганске ‒ 13-летнюю девочку.

Обе аварии случились на пешеходных переходах.