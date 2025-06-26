​Фестиваль «День молодежи-2025» соберет тысячи участников по всей Югре

Югра готовится к масштубному событию – фестивалю «День молодёжи-2025». В окружной столице он пройдёт на Центральной площади. Мероприятие объединит более 15 тысяч участников со всей Югры и станет частью всероссийской молодёжной кампании Росмолодёжи, охватывающей в этом году все 89 регионов страны.

Фестиваль пройдёт под единым девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Эти четыре смысловых направления раскрывают ключевые ценности мероприятия и возможности для самореализации: от знаний и любви к Родине до гордости за страну и стремления приумножать полученный опыт.

«Наш фестиваль пройдёт по всей стране и объединит миллионы детей, подростков, их родителей и наставников, молодых людей разных профессий и участников СВО. Нашей молодёжи есть чем гордиться – она готова развивать страну и приумножать всё, что у нас есть», – отметил глава Росмолодёжи Григорий Гуров.

В Ханты-Мансийске гостей фестиваля ждут десятки интерактивных площадок, концертов, лекций, семейных зон, уличных акций и спортивных активностей. Главным событием станет окружной фестиваль уличного искусства «КОМУНАДА». Участники смогут посетить лекции и мастер-классы от звёзд скейтбординга и уличного арта, пообщаться с художниками и райдерами, посмотреть кинопоказы о скейт-культуре и граффити, поработать с наставниками и внести вклад в визуальное оформление города.

«Молодые югорчане сегодня проявляют инициативу в самых разных сферах — от технологий до культуры. День молодёжи — это пространство для новых встреч, проектов и партнёрств. Уверен, фестиваль вновь станет точкой притяжения для всех, кому важно будущее Югры», – подчеркнул генеральный директор АНО «Молодёжный центр Югры» Виталий Андреев.

Кроме того, формируется волонтёрский корпус фестиваля. Добровольцы будут помогать на площадках и сценах, встречать гостей, работать в инфоточках и создавать атмосферу праздника.

Организаторами выступают Росмолодёжь, Движение Первых, Общество «Знание», Правительство Югры, а также Администрация Ханты-Мансийска и региональные молодёжные центры.