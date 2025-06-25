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Новости

  • ​В Сургуте очереди на аттракционы стали поводом для модернизации парка

    ​В Сургуте очереди на аттракционы стали поводом для модернизации парка

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    75 0
  • Осторожно, лже-работодатели! Как маскируются мошенники

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    Сегодня в 15:52
    132 0
  • ​В Сургуте растет число дачных травм

    ​В Сургуте растет число дачных травм

    Сегодня в 15:29
    150 0 
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​Назад в 90-е: интерес к ретроконтенту среди югорчан резко вырос

Ретроконтент набирает популярность среди подростков и взрослых Югры

​Назад в 90-е: интерес к ретроконтенту среди югорчан резко вырос
Фото: МегаФон

Югорчане все чаще заглядывают в цифровое прошлое − сайты и онлайн-архивы, посвященные 80-90-м годам, стали на 30% популярнее, чем год назад. Особенно активно ретроконтент изучает молодежь: число подростков 14-17 лет, посещающих такие ресурсы, выросло в 2,4 раза. Такие данные приводит компания «МегаФон» на основе обезличенной аналитики пользователей.

«Юные жители Югры следуют за трендом на 90-е. Они открывают для себя эпоху родителей и с интересом узнают время, когда только появлялись первые компьютерные игры. Всего лишь при помощи одного клика можно увидеть, как раньше выглядели сайты крупнейших компаний или сыграть в аркаду, которая стала культовой для целого поколения. При это технологии не стоят на месте наши абоненты могут погрузиться в воспоминания в любое время. Для этого мы планомерно совершенствуем сеть: только с начала года наши специалисты провели работы на более чем 70 телеком-объектах округа», − рассказал директор МегаФона в ХМАО Дмитрий Мелихов.

Больше всего увлеченных «временем первых приставок» и олдскульных сайтов среди югорчан 35-44 лет − на их долю приходится 36% всей аудитории. На втором месте − возрастная группа 25-34 лет (32%), на третьем − пользователи 45-54 лет (14%).

Самый популярный вид ретроконтента − это классические онлайн-игры. На скачивание и запуск таких игр уходит до 80% всего трафика, причем чаще всего это отечественный архив, где собраны игры 80-х, 90-х и начала 2000-х. Еще 10% интернет-данных уходит на зарубежные платформы с культовыми играми, которые уже давно не поддерживаются разработчиками.

Некоторые югорчане возвращаются к виртуальным питомцам − для этого до сих пор работает сайт, запущенный еще в 1999 году.

Есть и те, кто пробует старое программное обеспечение и операционные системы из 70-80-х годов − просто чтобы сравнить их с современными аналогами.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 245, комментариев: 0
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