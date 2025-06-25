Югорчане смогут летать напрямую в Абхазию

С 28 июня авиакомпания «РусЛайн» открывает новое воздушное сообщение по маршруту Ханты-Мансийск – Сухум. Полёты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и субботам, до конца октября.

Для перевозок будут использоваться 50-местные канадские самолёты Bombardier CRJ100/200. Время в пути — 6 часов 55 минут, включая часовую техническую посадку в Саратове для дозаправки. Стоимость билета с багажом до 10 кг начинается от 18 188 рублей, включая сборы авиакомпании (возможны дополнительные агентские сборы, количество мест ограничено).

Расписание рейсов:

7R-397 Ханты-Мансийск – Сухум: вылет в 04:35, прибытие в 09:30

7R-398 Сухум – Ханты-Мансийск: вылет в 13:05, прибытие в 21:50

Период выполнения: с 28 июня по 25 октября 2025 года.