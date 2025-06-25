В Югре назвали профессии с зарплатами выше, чем в ИТ

Несмотря на устойчивое мнение о высоких заработках «айтишников», специалисты в IT-сфере — не лидеры по уровню доходов в Ханты-Мансийском автономном округе. Аналитики платформы hh.ru выяснили, какие профессии в регионе опережают программистов по размеру зарплат.

Согласно данным hh.ru, медианная зарплата программистов и разработчиков в Югре в 2025 году составила 115 000 рублей, что заметно выше средней зарплаты по региону — 80 537 рублей. Однако есть ряд профессий, чьи представители получают больше.

Так, техническим директорам предлагают до 200 000 рублей, что почти в 1,7 раза выше, чем медианная зарплата программистов. Директора по маркетингу и PR зарабатывают до 175 000 рублей, финансовые директора — до 170 000 рублей.

Интересно, что и представители рабочих профессий в регионе могут рассчитывать на доход выше, чем у IT-специалистов. Например:

машинисты — 181 000 рублей (в 1,6 раза больше),

геодезисты — 164 100 рублей (в 1,4 раза больше),

маляры и штукатуры — 146 300 рублей (в 1,3 раза больше).

Самыми высокооплачиваемыми представителями ИТ-сферы стали директора по информационным технологиям, которым в Югре предлагают в среднем 122 000 рублей.

Таким образом, хотя разработчики по-прежнему остаются одними из востребованных специалистов, реальные лидеры по уровню дохода в регионе — это руководители, технические специалисты и представители рабочих профессий в промышленности и строительстве.