В Югре подвели итоги голосования по проектам благоустройства на 2026 год

В Югре подвели итоги Всероссийского голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил губернатор региона Руслан Кухарук, в голосовании приняли участие более 146 тысяч жителей — это рекордный показатель вовлеченности за все годы реализации федерального проекта.

По итогам голосования определены 15 общественных территорий в 15 муниципалитетах округа, которые будут благоустроены в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В их числе:

в Когалыме — сквер в 3-м микрорайоне;

— сквер в 3-м микрорайоне; в Лангепасе — сквер «Колокол»;

— сквер «Колокол»; в Мегионе — сквер Венера Каипова;

— сквер Венера Каипова; в Нефтеюганске — общественная территория в 1-м микрорайоне;

— общественная территория в 1-м микрорайоне; в Нижневартовске — бульвар на набережной в створе улицы Чапаева и Речного порта;

— бульвар на набережной в створе улицы Чапаева и Речного порта; в Излучинске (Нижневартовский район) — сквер по улице Энергетиков;

— сквер по улице Энергетиков; в Нягани — парк «Западный»;

— парк «Западный»; в Пыть-Яхе — территория на улице Первопроходцев;

— территория на улице Первопроходцев; в Радужном — второй этап благоустройства набережной «Отдыха»;

— второй этап благоустройства набережной «Отдыха»; в Советском — пешеходная зона по улице Трассовиков;

— пешеходная зона по улице Трассовиков; в Сургуте — третий этап экопарка «За Саймой»;

— третий этап экопарка «За Саймой»; в Лянторе (Сургутский район) — сквер между 3-м и 4-м микрорайонами;

— сквер между 3-м и 4-м микрорайонами; в Урае — пешеходная зона по улице Ленина;

— пешеходная зона по улице Ленина; в Ханты-Мансийске — набережная имени Геннадия Райшева;

— набережная имени Геннадия Райшева; в Югорске — парк по улице Менделеева.

«Особенно важно, что именно жители решают, какие территории нуждаются в изменениях. Спасибо каждому, кто сделал свой выбор!» — отметил губернатор.

Он также поблагодарил волонтёров, которые помогали югорчанам принять участие в голосовании.