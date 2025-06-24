В Югре подвели итоги голосования по проектам благоустройства на 2026 год

В Югре подвели итоги Всероссийского голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил губернатор региона Руслан Кухарук, в голосовании приняли участие более 146 тысяч жителей — это рекордный показатель вовлеченности за все годы реализации федерального проекта.
По итогам голосования определены 15 общественных территорий в 15 муниципалитетах округа, которые будут благоустроены в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В их числе:
- в Когалыме — сквер в 3-м микрорайоне;
- в Лангепасе — сквер «Колокол»;
- в Мегионе — сквер Венера Каипова;
- в Нефтеюганске — общественная территория в 1-м микрорайоне;
- в Нижневартовске — бульвар на набережной в створе улицы Чапаева и Речного порта;
- в Излучинске (Нижневартовский район) — сквер по улице Энергетиков;
- в Нягани — парк «Западный»;
- в Пыть-Яхе — территория на улице Первопроходцев;
- в Радужном — второй этап благоустройства набережной «Отдыха»;
- в Советском — пешеходная зона по улице Трассовиков;
- в Сургуте — третий этап экопарка «За Саймой»;
- в Лянторе (Сургутский район) — сквер между 3-м и 4-м микрорайонами;
- в Урае — пешеходная зона по улице Ленина;
- в Ханты-Мансийске — набережная имени Геннадия Райшева;
- в Югорске — парк по улице Менделеева.
«Особенно важно, что именно жители решают, какие территории нуждаются в изменениях. Спасибо каждому, кто сделал свой выбор!» — отметил губернатор.
Он также поблагодарил волонтёров, которые помогали югорчанам принять участие в голосовании.