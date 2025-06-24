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В Югре подвели итоги голосования по проектам благоустройства на 2026 год

​Более 146 тысяч югорчан выбрали территории для благоустройства в 2026 году
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Югре подвели итоги Всероссийского голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил губернатор региона Руслан Кухарук, в голосовании приняли участие более 146 тысяч жителей — это рекордный показатель вовлеченности за все годы реализации федерального проекта.

По итогам голосования определены 15 общественных территорий в 15 муниципалитетах округа, которые будут благоустроены в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В их числе:

  • в Когалыме — сквер в 3-м микрорайоне;
  • в Лангепасе — сквер «Колокол»;
  • в Мегионе — сквер Венера Каипова;
  • в Нефтеюганске — общественная территория в 1-м микрорайоне;
  • в Нижневартовске — бульвар на набережной в створе улицы Чапаева и Речного порта;
  • в Излучинске (Нижневартовский район) — сквер по улице Энергетиков;
  • в Нягани — парк «Западный»;
  • в Пыть-Яхе — территория на улице Первопроходцев;
  • в Радужном — второй этап благоустройства набережной «Отдыха»;
  • в Советском — пешеходная зона по улице Трассовиков;
  • в Сургуте — третий этап экопарка «За Саймой»;
  • в Лянторе (Сургутский район) — сквер между 3-м и 4-м микрорайонами;
  • в Урае — пешеходная зона по улице Ленина;
  • в Ханты-Мансийске — набережная имени Геннадия Райшева;
  • в Югорске — парк по улице Менделеева.

«Особенно важно, что именно жители решают, какие территории нуждаются в изменениях. Спасибо каждому, кто сделал свой выбор!» — отметил губернатор.

Он также поблагодарил волонтёров, которые помогали югорчанам принять участие в голосовании.


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Сегодня в 14:25, просмотров: 215, комментариев: 0
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