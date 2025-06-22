В Нягани осудили мужчину, вымогавшего деньги под видом полицейского

В Няганском городском суде вынесли приговор 40-летнему жителю Белоярского, который обманом выманил у женщины 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

По информации источника, в феврале 2025 года мужчина представился потерпевшей полицейским и пригрозил ей заявлением в органы – якобы она курила наркотики в его присутствии. Чтобы «замять дело», он потребовал крупную сумму. Женщина испугалась и согласилась передать деньги.

Мошенник потратил полученные 500 тысяч на личные нужды. Суд признал его виновным в вымогательстве и назначил наказание – три года условно с таким же испытательным сроком.