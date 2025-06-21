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Новости

  • Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    19 июня в 16:04
    1344 3
  • ​В Сургуте назвали сроки завершения строительства железнодорожного вокзала

    ​В Сургуте назвали сроки завершения строительства железнодорожного вокзала

    Сегодня в 15:26
    205 0
  • ​Врачи Ханты-Мансийска спасли пациента с паразитами в сердце

    ​Врачи Ханты-Мансийска спасли пациента с паразитами в сердце

    Сегодня в 14:48
    195 0 
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​Врачи Ханты-Мансийска спасли пациента с паразитами в сердце

Мужчину с редчайшим диагнозом прооперировали в Ханты-Мансийске

​Врачи Ханты-Мансийска спасли пациента с паразитами в сердце
Фото: Окружная клиническая больница г. Ханты-Мансийск

47-летнему жителю Нефтеюганска Бахтиёру Ахунову врачи Ханты-Мансийской окружной клинической больницы удалили сразу несколько паразитарных кист из сердца, перикарда и средостения. Диагноз – эхинококкоз сердца – крайне редкая и смертельно опасная патология, встречающаяся лишь в 0,1-2% случаев всех форм заболевания, рассказали в медучреждении.

«Эхинококкоз является хроническим паразитарным заболеванием, характеризующимся образованием кист в органах и полостях человеческого организма, вызванных личинками ленточного червя рода Echinococcus. Наиболее частой локализацией эхинококкоза (65%) является печень, на втором месте – легкие (до 35% случае), эхинококкоз сердца встречается крайне редко (0,1-2% всех наблюдений)», – говорится в сообщении.

До того, как попасть в Ханты-Мансийск, мужчина пытался получить помощь в нескольких клиниках, включая федеральные центры. Но из-за сложности случая и риска операции ему везде отказывали. Врачи Югры стали теми, кто не побоялся взяться за пациента.

Когда пациент поступил в больницу, обследование показало: в груди и сердце находятся кисты разных размеров, самая большая – около 8 см. Одна из них сдавливала трахею, правый главный бронх и крупную вену, что серьёзно мешало дыханию и кровообращению. Остальные ухудшали работу сердца.

9 июня хирургическая бригада под руководством главного кардиохирурга Югры Сергея Стефанова провела операцию в условиях искусственного кровообращения и остановки сердца. В команде также работали главный хирург округа Дмитрий Кислицин, кардиохирург Павел Дурыгин. Анестезиологическое и перфузиологическое обеспечение осуществляли Павел Показаньев и Илья Лалетин.

Во время вмешательства врачи полностью удалили все эхинококковые кисты из левого желудочка, перикарда и средостения.

Сейчас пациент уже восстанавливается и готовится к выписке. Ему предстоит курс реабилитации и лечение антипаразитарными препаратами.

Как отмечают в больнице, такие случаи – крайне редкие даже для крупных клиник. В мировой практике даже самые опытные хирурги за десятки лет встречают не более 13 подобных пациентов. В России, например, в Научном центре хирургии имени Б.В. Петровского за 40 лет было прооперировано всего 9 человек с эхинококкозом сердца.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 196, комментариев: 0
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