В ХМАО запустят завод по производству замороженной и копченой рыбы в 2026 году

В 2026 году в Березовском районе Югры появится рыбоперерабатывающий завод. Запустить предприятие планируют в конце 2026 года, сообщает Деппромышленности Югры.

«Проект направлен на организацию полного цикла переработки рыбы. В сутки мы планируем выпускать до 100 кг замороженной рыбы в брикетах и до 20 кг копченой, вяленой и сушеной рыбы. Основные инвестиции будут направлены на закупку и монтаж рефрижераторного контейнера и блок-форм для заморозки рыбы, модульного цеха для холодного и горячего копчения», – рассказал генеральный директор ООО КФХ (НО) «ПОЛЮС» Станислав Ослин.

По словам инвестора, продукция завода будет поставляться на местный рынок. Современное оборудование позволит сохранить высокое качество и вкусовые свойства рыбы.