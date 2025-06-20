Telegram лидирует среди югорчан как источник региональных новостей

Почти каждый второй житель Югры узнает о событиях в регионе через Telegram. Об этом сообщили центре управления регионом в своих соцсетях.

«Согласно данным онлайн-исследования ЦУР Югры, мессенджер Телеграм стал основным источником новостей о событиях в регионе для 44% опрошенных. На втором месте находится социальная сеть «ВКонтакте» (42%), затем идут интернет-СМИ (38%) и телевидение (35%)», – передают в источнике.

Telegram особенно популярен среди молодежи: 70% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет получают информацию именно там. В то же время почти половина югорчан старше 55 лет по-прежнему выбирают телевизионные программы как основной источник новостей.